Avcı: Her şey Ocak için

Necati KÜLAHLILAR
Mustafa Avcı zorlu transfer süreci sonrası sonrasında yeniden Türk Ocağı’na transfer olan deneyimli savunmacı, transferi sonrasında açıklamalarda bulundu.
Mustafa Avcı açıklamasında, “Her şey Türk Ocağı’nın başarısı için olacak. Türk Ocağı’na transferimin gerçekleşmiş olmasından dolayı çok mutluyum.Türk Ocağı’nın başarısı için ter döküp, saha elimden gelenin fazlasını yapacağım.” ifadelerini kullandı.
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