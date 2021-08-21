Herman, Lefke’de oynayacak

Niyazi ERGÜLEN
AKSA Süper Ligde 2021 – 2022 sezonu hazırlıklarını sürdüren Lefke’de yabancı futbolcu arayışları sürüyor.
Abaka’nın kaçıp gitmesiyle yabancı futbolcu arayışlarına başlayan Lefke, Herman’ı ülkeye getirdi. Golcü oyuncu Herman, karantina sürecinin tamamlanmasının ardından Lefke’ye katılacak. Herman, daha önce 2017 yılında Çetinkaya’da forma giymişti.
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