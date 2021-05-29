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Ergazi kulübü, doğanın yanında

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Ergazi kulübü, doğanın yanında
BTM İkinci Lig kulüplerinden Ergazi Spor Kulübünde Derviş Çimer başkanlığındaki yönetim kurulu, köy yararına faaliyetlere de katılarak destek veriyor.
Fare ile mücadele kapsamında Ergazi Spor Kulübü yöneticileri de ilaçlama çalışmalarına katıldı. Doğayıkoruma hedefiyle yapılan ilaçlamaya,başkan Derviş Çimer de bizzat katıldı.
 
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