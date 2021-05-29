Ergazi kulübü, doğanın yanında

BTM İkinci Lig kulüplerinden Ergazi Spor Kulübünde Derviş Çimer başkanlığındaki yönetim kurulu, köy yararına faaliyetlere de katılarak destek veriyor.
Fare ile mücadele kapsamında Ergazi Spor Kulübü yöneticileri de ilaçlama çalışmalarına katıldı. Doğayıkoruma hedefiyle yapılan ilaçlamaya,başkan Derviş Çimer de bizzat katıldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.