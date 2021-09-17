Atatürk'te kavga çıktı

Lefkoşa Atatürk Stadında oynanan Yenicami – Merit Alsancak Yeşilova maçının 56. Dakikasından sonra gerginlikler yaşandı.

Dışarıya çıkan topu almak isteyen Yenicami futbolcu Hüseyin Sadıklar, Merit Alsancak Yeşilova teknik direktörü Şenol Cambulat'a temas etti. Bu temas sonrasında kendisini yere bırakan Şenol Cambulat'ın durumunu gören Yeşilovalılar ile Yenicamililer arasında itişmeler ve vuruşmalar oldu. Seyircilerin de sahaya girmesi ile olaya polisler müdahale etti.

Saha içi oldukça karışırken hakem Utku Hamamcıoğlu, birkaç kişiye sarı kart gösterip, Merit Alsancak Yeşilova kaleci antrenörü Cenk Şekeroğlu'na kırmızı kart gösterdi. Yaklaşık 5 dakika duran maçın devamında Yeşilova oyundan düşerken, son bölümde baskısını artıran Yenicami, beraberliği kurtarmayı başardı.



