Buse’nin ölüm nedeni akciğerlere pıhtı atması

Aniden rahatsızlanarak hayatının baharında yaşama veda eden 28 yaşındaki Buse Aksay’a otopsi yapıldı. Aksay’a yapılan otopside, ölüm nedeni “akciğerlere pıhtı atması” olarak tespit edildi





Girne’de önceki gün babası ile birlikte çalıştığı iş yerinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 28 yaşındaki Buse Aksay’a dün otopsi yapıldı.

Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz, aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 28 yaşındaki Buse Aksay’a yapılan otopsi çalışmasında masif pulmoner emboli (akciğerlere pıhtı atması) tespit edildiğini açıkladı.

Sosyal medyada ve basın kuruluşlarının internet sitelerinde ölüm nedeni ile ilgili çıkan yazılar üzerine doğru bilgi edinilmesi için açıklama yapılması ihtiyacı doğduğunu vurgulayan Deniz, yapılan otopsi çalışması sonucunda rastlanan bulguları paylaştı.

Deniz şunları kaydetti:

“Mahkeme kararıyla yapılan otopsi çalışmasında masif pulmoner emboli (akciğerlere pıhtı atması) tespit edilmiştir. Bunun sebebi olarak da kendisinde mevcut bir sağlık sorunu tespit edilmiş ve buna bağlı olarak ilaç kullandığı ailesinden de doğrulanmıştır. Bu ilacın etkilerine ve tespitine yönelik gerekli doku örnekleri ile kan ve idrar örnekleri alınmıştır.”

