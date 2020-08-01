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Atatürk Stadı, SOS veriyor

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Atatürk Stadı, SOS veriyor
Necati KÜLAHLILAR
Lefkoşa Atatürk Stadının projektörlerindeki sorun büyüyor. Son zamanlarda gece maçlarının sıkça oynandığı Lefkoşa Atatürk Stadında yanan projektörlerinsayısı her geçen gün azalıyor.
Platformda bulunan projektörlerin bir çoğunun yanık olmasından dolayı sahaya yansıyan ışık gücü de zayıflarken, sahanın bir çok bölgesinin karanlık olmasına sebep veriyor.
7 Ağustos Cuma akşamı Yenicami ile Mağusa Türk Gücü arasında oynanacak Nicosia Grup Kıbrıs Kupası final maçı öncesi ışıkların elden geçirilmesi gündeme geldi.
 
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