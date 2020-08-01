13 yıllık başarılı birliktelik

Futbolumuzun istikrarlı ekiplerinden Eralp Şerifoğlu ile Abdullah Özerinç, 13 yıldır birlikte görev yapıyorlar.
Doğu bölgesinin birçok takımında başarıyla görev yapan teknik direktör Eralp Şerifoğlu ve yardımcısı Abdullah Özerinç, görev yaptıkları takımlarda elde ettikleri başarılarla biliniyorlar.
Son olarak Yeni Boğaziçi’ni, Bölgeler Terfi Müsabakaları Birinci Ligden, K-PET Birinci Lige şampiyon olarak terfi ettiren başarılı ikili, K-PET Birinci Lig ekiplerinden Gençler Birliği’nede play off oynattılar.
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