Aslanköy, Taşkent’i topa tuttu

BTM 2. Lig 6. Grup’ta lider Aslanköy konuk olduğu Taşkent’i gol bombardımanına tutarak 9 –m 0 mağlup etti ve gruptan lider çıkmayı garantiledi

O G B M A Y AV P 1. Aslanköy GSD 5 4 1 0 18 2 16 13 2. Yeniceköy ZSK 5 2 2 1 6 5 1 8 3. Alayköy SKKD 5 2 0 3 6 7 -1 6 4. Taşkent TSK 5 0 1 4 4 20 -16 1

İktisatbank BTM 2. Lig 5. Hafta açılış gününde 6. Grup’ta karşı karşıya gelen Taşkent ile Aslanköy’ün mücadelesinin galibi konuk Aslanköy oldu.6. Grup lideri Aslanköy, Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda konuk olduğu Taşkent’i gol yağmuruna tutarak sahadan 9 – 0 galip ayrıldı.Orta hakemliğini Şahin Coşkun’un yaptığı mücadeleye Aslanköy hızlı başlayarak 4. dakikada Hasan Denizalp’la 1 – 0 öne geçti. 15. dakikada İrfan’ın penaltıdan attığı golle 2-0 olan skor, Ahmet’in 22. Dakikada attığı golle 3 – 0 oldu ve ilk devre bu skorla sonuçlandı.İkinci devreye de iyi başlayan Aslanköy, 51’de Hasan Aktaş, 68’da Atakan, 69 ve 71’de İrfan, 83’de Emre ve 87. Dakikada yine İrfan’ın attığı gollerle sahadan 9 – 0 galip ayrılarak son hafta öncesi gruptan lider çıkmayı garantiledi.Aslanköy puanını 13 yaparken, Taşkent 1 puanda kaldı.