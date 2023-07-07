Mormenekşe’de genel kurul 17 Temmuz’da

Aksa Birinci lig takımlarından Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü olağan genel kurulunu gerçekleştiriyor.
17 Temmuz Temmuz pazartesi akşamı saat 20:00’de kulüp lokalinde yapılacak olağan genel kurul aşağıdaki gündem maddeleri ile gerçekleşeceği bildirildi..
1-Divan oluşumu
2-Saygı duruşu
3-2022-2023 mali raporun okunup aklanması
4-2022-2023 faaliyet raporunun okunup aklanması
5-Başkanlık saçimi
6-Dilek ve temenniler
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