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Aslanköy, son nefeste finalde

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Aslanköy, son nefeste finalde
İktisatbank BTM 2.Lig 2.Tura ayni gruptan yükselen ve kurada birbirleriyle eşleşen diğer iki takım olan Kırıkkale ile Aslanköy arasındaki zorlu mücadelenin galibi Aslanköy oldu.
Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda oldukça kalabalık bir seyirci topluluğunun önünde oynanan karşılaşmada Aslanköy geriye düştüğü mücadeleyi son anda bulduğu golle 3-2 kazanarak adını finale yazdırmayı başardı.
Fatih Bardakçıoğlu’nun yönettiği karşılaşmaya iyi başlayan Kırıkkale Mustafa ile 1-0 öne geçerken Aslanköy Cafer’in attığı golle skor 1-1 yaptı. Kırıkkale Mehmet’in kafa golüyle ilk devreyi 2-1 önde tamamladı.
İkinci devreye iyi başlayan Aslanköy Emrah ile skoru 2-2 yaparken maçın son dakikalarında ise Mehmet attığı golle Aslanköy’ü 3-2 öne geçirerek maçın skorunu belirledi.
 
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