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SFC Boğaziçi güle oynaya finalde

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Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynanan karşılaşmada rakibi Korkuteli’ni rahat bir maç sonunda 3-0 mağlup eden SFC Boğaziçi finale kalmayı başardı

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SFC Boğaziçi güle oynaya finalde
İktisatbank BTM 2.Lig 2.Tur maçlarından olan SFC Boğaziçi – Korkuteli mücadelesinin galibi Boğaziçi oldu.
Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynanan karşılaşmada rakibini rahat bir maç sonunda 3-0 mağlup eden SFC Boğaziçi adını finale yazdırmış oldu.
Şakir Azizoğlu’nun orta hakemliğini yaptığı karşılaşma genelde fair play çercevesinde geçerken maç sonunda her iki takım futbolcuları tribünlerden alkış aldılar.
Oldukça sıcak bir havada oynanan karşılaşmaya iyi başlayan SFC Boğaziçi takımı antrenör futbolcusu Ertan Bulut’la 22. Dakikada bulduğu golle ilk devreyi 1- 0 önde kapattı.
İkinci devreye yine iyi başlayan SFC Boğaziçi 53. Dakikada Batuhan’la skoru 2-0 yaptı. Maçın skorunu ise 89.dakikada Ümit attığı golle belirledi.
SFC Boğaziçi adını finale yazdırırken finaldeki rakibi ise Kaplıca Karadeniz 61 oldu.
 
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