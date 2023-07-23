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Kırıkkale zoru başardı

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Kırıkkale takımı uzun süre 10 kişi oynadığı Yarköy karşısında ilk devrede bulduğu iki golle sahadan 2-1 galip ayrılırken, Yarköy 2 penaltı atışından yararlanamadı

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Kırıkkale zoru başardı
İbrahim Daloğlu
İktisatbank BTM 2.Lig Çeyrek final mücadelelerinden olan Sun Republic Yarköy ile Kırıkkale arasındaki zorlu maçın galibi 1-2’lik skorla konuk Kırıkkale oldu.
Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Tufan Çerçioğlu’nun yaptığı karşılaşmada ev sahibi Yarköy eline gelen fırsatları değerlendiremeyince Kırıkkale ilk devrede bulduğu iki golle yarı finale yükselmeyi başardı.
Maça iyi başlayan Yarköy kazandığı penaltı atışında penaltıyı kullanan Ferdi’nin vuruşunda top auta gitti. Bu dakikada Kırıkkale takımı İsmail’in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi de kaldı.
Bu dakikadan sonra konuk Kırıkkale Yunus Kalaycı ve Engin Keleş’le arka arkaya 2 gol bularak skoru 2-0 yaptı.
İkinci devreye baskılı başlayan Yarköy oldu ancak istediği pozisyonları üretemedi.
80. dakikada Ekrem’in attığı golle skoru 1-2 yapan Yarköy 90 dakikada ise kazandığı penaltı atışında Ekrem’in penaltısında Kırıkkale kalecisi Hasancan gole izin vermedi ve maç 2-1 Kırıkkale üstünlüğünde tamamlandı.
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