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Aslanköy, Kırıkkale’yi yedi bitirdi

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Aslanköy, Kırıkkale’yi yedi bitirdi
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Digiturk BTM 2. Lig 4. Grup 4. Hafta karşılaşmalarından olan lider Aslanköy ile Kırıkkale arasındaki karşılaşmayı ev sahibi Aslanköy 7 – 1 kazandı.
Paşaköy Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Abdullah Genç’in yaptığı mücadelede rakibi karşısında rahat bir futbolla farka giden Aslanköy sahadan 7 – 1 galip ayrılarak 4’te 4 yaparak 12 puanla liderliğini sürdürdü.
 
 
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