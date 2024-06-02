Aslanköy, Kırıkkale’yi yedi bitirdi

Digiturk BTM 2. Lig 4. Grup 4. Hafta karşılaşmalarından olan lider Aslanköy ile Kırıkkale arasındaki karşılaşmayı ev sahibi Aslanköy 7 – 1 kazandı.
Paşaköy Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Abdullah Genç’in yaptığı mücadelede rakibi karşısında rahat bir futbolla farka giden Aslanköy sahadan 7 – 1 galip ayrılarak 4’te 4 yaparak 12 puanla liderliğini sürdürdü.
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