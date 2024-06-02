Aslanköy, Kırıkkale’yi yedi bitirdi

Digiturk BTM 2. Lig 4. Grup 4. Hafta karşılaşmalarından olan lider Aslanköy ile Kırıkkale arasındaki karşılaşmayı ev sahibi Aslanköy 7 – 1 kazandı.

Paşaköy Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Abdullah Genç’in yaptığı mücadelede rakibi karşısında rahat bir futbolla farka giden Aslanköy sahadan 7 – 1 galip ayrılarak 4’te 4 yaparak 12 puanla liderliğini sürdürdü.



