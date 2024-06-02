HFA’nde haftanın yıldızı Fırat

Hamitköy Futbol Akademisinde (HFA) antrenmanlar tüm hızıyla devam ederken, akademide her hafta yapılan haftanın yıldızını belirleme uygulaması da Yaz sezonunun açılması ile birlikte yeniden başladı.

Hamitköy Futbol Akademisi antrenörlerinin birlikte belirlediği haftanın yıldızı bu hafta Fırat Ataş oldu. Haftanın Yıldızı seçilen Hamitköy Futbol Akademisinin minik sporcularından Fırat Ataş, yeteneği yanında, saygısı, disiplini ve çalışkanlığı ile ileride iyi bir futbolcu olma yolunda akademideki gelişimine devam ediyor.

