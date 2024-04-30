Uluslararası Nisan Şakası Triatlonu yine nefes kesti

Türkiye ve Güney Kıbrıs dahil olmak üzere en uzun soluklu orta mesafe triatlon yarışı olan Nisan Şakası Noyanlar sponsorluğunda bu yıl 12.kez gerçekleşti.

Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından organize edilen Noyanlar 12.Uluslararası Nisan Şakası triatlonu İskele’de görkemli bir organizasyon ile yapıldı. Sporcular ilk olarak 1.9 kilometre yüzdü, ardından 90 kilometre bisiklet sürdü ve son olarak da 21.1 kilometre koşarak finişe ulaşma mücadelesi verdi.

Bireyselde 19 erkek, 4 kadın ve takım kategorisinde de 10 takımın mücadele ettiği bu büyük organizasyonda dereceye girenlere Noyanlar tarafından nakit para ödülü de takdim edildi.

Ülkemizden, Türkiye’den ve farklı uyruklu sporlardan oluşan triatletlerin mücadelesi sabahın erken saatlerinde başladı ve saat 15.30’daki ödül töreni ile sona erdi.

Noyanlar 12.Uluslararası Nisan Şakası Triatlonu’nda yarış sonrası düzenlenen törende dereceye girenlere para ödüllerini, madalya ve kupalarını Noyanlar firması adına Ethem Savant takdim etti.



