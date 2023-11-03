Cihangir durdurulamıyor

Mete Adanır Stadı’nda oynanan karşılaşma 2-0 Cihangir üstünlüğü ile sonuçlandı. Cihangir’e galibiyet getiren goller Muhittin Tümbül’den geldi. Muhittin 45’inci dakikada kazanılan penaltı atışının yanı sıra 81’inci dakikada kaydettiği golle takımına üst üste 7’nci galibiyeti getirdi

Mete Adanır StadıMehmet Sezener, Serdar Gürpınar, Arif Malek.Ozan Moroğlu, Emin Atabek(Dk.85 Salih), Ahmet Sönmez, Emre Soytürk, Yusuf Kondoz(Dk.46 Ali Savaşan), Farouk Dadzie, Hascan Kırmaz (Dk.67 Arseven), Mustafa K. Atlar, Dever Orgill, Kenan Oshan, Selim Saygı(Dk.46 Güvenç).Hasancan Celal, Çağır Kıral, Selçuk Sergeç, Mikail Sivri, Sercan Demirman(Dk.87 Nurettin), Ali Öztürk (Dk.90 Berkem), Berhan Celme, Hakan Karacaoğlu, Ndong Meye, Muhittin Tümbül, İbrahim Karadal.Dk.45 (P) ve 81 Muhittin Tümbül (Cihangir)Süper Ligin 7. Haftasının açılış maçında Doğan Türk Birliği, Cihangir’i Mete Adanır Stadı’nda konuk etti. Cihangir rakibi karşısında savunmada iyi kapanıp, orta sahada Sercan, Hakan ve Berhan ile geçiş hücumlarında pasları doğru kullanıp, forvette özellikle Meye ile etkili olup Muhittin ile goller buldu. Doğan Türk Birliği ise istediği oyunu sahaya yansıtamadı. Maçın ilk devresinde uzatma anlarında Hascan ceza sahası içerisinde Meye’ye kontrolsüz şekilde çarparak futbolcuyu yere düşürdü. Kazanılan penaltı vuruşunu Muhittin gole çevirdi. 0 – 1 İkinci devrede Cihangir uzun süre skoru korurken, kaleci Hasancan da kritik anlarda başarılı kurtarışlar yaptı. 81.dakikada gelişen Cihangir atağında Muhittin, ceza sahası dışından klas bir vuruşla kendine özgü harika bir gol daha attı. 0 – 2 Maç sonunda kısa süreli gerginlik yaşanırken, Cihangirliler galibiyetin coşkusunu doyasıya yaşadılar.Bu sonucun ardından tarihindeki en iyi sezonunu yaşayan Cihangir kayıpsı z yoluna devam ederek 21 puana yükseldi. Doğan Türk Birliği ise zirve yolunda önemli bir kayıp yaşayarak 13 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Doğan Türk Birliği, China Bazaar Gençlik Gücü’ne konuk olacak. Cihangir ise Yeniboğaziçi’ni konuk edecek.