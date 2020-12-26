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Aslan, Trabzon’u da devirdi

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Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligde son 5 maçta 4. galibiyetini elde etti

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Aslan, Trabzon’u da devirdi
Medical Park'ta oynanan maçta sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller 44. dakikada Arda Turan ve 55. dakikada Oğulcan Çağlayan'dan geldi.
Bu sonuçla ligde son 5 maçta 4. galibiyetini elde eden Galatasaray puanını 29'a yükseltirken, Abdullah Avcı yönetiminde ligde ilk mağlubiyetini yaşayan ve 7 maç sonra kaybeden Trabzonspor ise 20 puanda kaldı.
Maçın 34. dakikasında sakatlanan SofianeFeghouli oyuna devam edemezken, yerini Ömer Bayram'a bıraktı.
Taylan Antalyalı, mücadelenin 35. dakikasında sarı kart görerek Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor maçı için cezalı duruma düştü.
Galatasaray, 44. dakikada Arda Turan'ın attığı golle Trabzon deplasmanında 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan sarı-kırmızılılar 55. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı: 0-2.
Trabzonspor'da Vitor Hugo, 64. dakikada sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi ve yerini MajidHosseini'ye bıraktı. 
Son olarak 24 Ekim'de oynanan BB Erzurumspor-Galatasaray maçında forma giyen RadamelFalcao, 63 gün sonra yeniden oyunda... (85. dakika)
Geride kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca Galatasaray, Trabzon deplasmanından 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
 
 
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