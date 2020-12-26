Aslan, Trabzon’u da devirdi

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligde son 5 maçta 4. galibiyetini elde etti

Medical Park'ta oynanan maçta sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller 44. dakikada Arda Turan ve 55. dakikada Oğulcan Çağlayan'dan geldi.

Bu sonuçla ligde son 5 maçta 4. galibiyetini elde eden Galatasaray puanını 29'a yükseltirken, Abdullah Avcı yönetiminde ligde ilk mağlubiyetini yaşayan ve 7 maç sonra kaybeden Trabzonspor ise 20 puanda kaldı.

Maçın 34. dakikasında sakatlanan SofianeFeghouli oyuna devam edemezken, yerini Ömer Bayram'a bıraktı.

Taylan Antalyalı, mücadelenin 35. dakikasında sarı kart görerek Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor maçı için cezalı duruma düştü.

Galatasaray, 44. dakikada Arda Turan'ın attığı golle Trabzon deplasmanında 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan sarı-kırmızılılar 55. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

Trabzonspor'da Vitor Hugo, 64. dakikada sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi ve yerini MajidHosseini'ye bıraktı.

Son olarak 24 Ekim'de oynanan BB Erzurumspor-Galatasaray maçında forma giyen RadamelFalcao, 63 gün sonra yeniden oyunda... (85. dakika)

Geride kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca Galatasaray, Trabzon deplasmanından 2-0'lık skorla galip ayrıldı.



