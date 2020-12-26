Ne Göztepe’ye ne Karagümrük’e yaradı

Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Sarper Barış Saka, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar
Göztepe: Megyeri, Murat Paluli, Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Nwobodo, Soner Aydoğdu, CherifNdiaye, Mossoro (Dk. 46 Yalçın Kayan) (Dk. 86 Tripic), Napoleoni (Dk. 63 Burak Süleyman)
Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Alparslan Erdem, Balkovec, Ndao, Ndiaye, Biglia, Jimmy Durmaz (Dk. 86 Muhammed Egemen Pehlivan), Chahechouhe (Dk. 88 VatoArveladze), Mevlüt Erdinç
Goller: Dk. 11 CherifNdiaye (Göztepe), Dk. 77 Biglia (Fatih Karagümrük)
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadelede Göztepe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Göztepe, 11. dakikada CherifNdiaye'nin golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
Konuk ekipte 77. dakikada sahneye çıkan LucasBiglia skora denge getirdi: 1-1.
Maçta geride kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Göztepe puanını 19'a, Fatih Karagümrük ise 21'e yükseltti.
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