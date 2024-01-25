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Aslan sürprize izin vermedi

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta İstanbulspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadelede geri düşmesine rağmen sahadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı ve evindeki yenilmezliğini sürdürdü.

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Aslan sürprize izin vermedi
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Trendyol Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile ligin son sırasındaki İstanbulspor RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. 

Mücadelenin 28. dakikasında David Sambissa İstanbulspor'u 1-0 öne geçirdi. Kerem Aktürkoğlu 36. dakikada penaltıdan attığı golle skora dengeyi getirdi. 79. dakikada Kerem Aktürkoğlu kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 

Maçta son sözü sonradan oyuna giren Icardi söyledi. Yıldız golcünün uzatmalarda penaltıdan attığı golle sarı kırmızılılar sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın 89. dakikasında konuk takımdan Mendy Mamadou direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 

Evindeki yenilmezlik serisini 28 maça çıkaran Galatasaray puanını 57'ye yükselterek zirve takibini sürdürdü.
Aslan, Süper Lig’de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu. Cimbom, bu müsabakadan sonra oynadığı 28 lig karşılaşmasında 26 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

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