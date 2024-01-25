Real Madrid kazançta lider: 831 milyon euro

Real Madrid, 2022-23 sezonunda 831 milyon euro ile en çok gelir elde eden kulüp oldu. 2017-18 sezonunda sonra zirveye yerleşen Real Madrid'i Manchester City takip etti

2022-2023 sezonunun en çok gelir elde eden takımları belli oldu. Real Madrid, 5 sezon sonra zirveye çıktı.

Deloitte Futbol Para Ligi'nin yeni raporunda geride kalan sezona ilişkin bilgiler paylaşıldı.

İspanya devi, 2022-23 sezonunda elde ettiği 831 virgül 4 milyon euro gelirle listenin ilk sırasında yer aldı.

Madrid ekibini, Manchester City 826 milyon euro ile takip etti. Paris Saint Germain ise 802 milyon euro ile üçüncü oldu.

Listede ilki beşi, 800 milyon euro ile Barcelona ve 746 milyon euro ile Manchester United tamamladı.

Raporda ayrıca, listenin ilk sırasına yerleşen Real Madrid'in gelirlerini bir önceki sezona göre 118 milyon euro artırdığı da belirtildi.

Gelirlerinde düşüş yaşayan takımlar da var.

Liverpool, Atletico Madrid ve West Ham United, gelirlerinde önemli düşüş yaşayan takımlardan.

