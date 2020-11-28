Aslan, Rize’de kükredi

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların Senegalli forveti Mbaye Diagne karşılaşmada hat-trick yaptı

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Ok, Serkan Çimen

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah Durak (Dk.64 Onur Bulut), Donsah, Baiano, Samudio (Dk.64 Onur Bulut), Boldrin, Skoda (Dk.64 Remy)

Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir (Dk.89 Şener Özbayraklı), Taylan Antalyalı, Feghouli, Oğulcan Çağlayan (Dk.78 Sekidika), Emre Kılınç (Dk.89 Kerem Aktürkoğlu), Emre Akbaba (Dk.89 Ömer Bayram), Diagne (Dk.90+2 Ali Yavuz Kol)

Goller: Dk.45+2 (Penaltıdan), 52 ve 79 Diagne , Dk.86 Taylan Antalyalı (Galatasaray)

Kırmızı Kart: Dk.77 Boldrin (Çaykur Rizespor)



Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadelede Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray, Mbaye Diagne(3) ve Taylan Antalyalı'nın golleriyle Rize deplasmanından 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Konuk ekip, 45+2. dakikada Mbaye Diagne'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, 52. dakikada bir kez daha Diagne ile golü buldu: 0-2.

Çaykur Rizespor'da Fernando Boldrin 76. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Ve Diagne hat-trick yapıyor! 79. dakikada yeniden sahne alan Mbaye Diagne, kendisinin ve takımının üçüncü golünü kaydetti: 0-3.

Taylan Antalyalı, 86. dakikada sarı-kırmızılılar adına farkı 4'e çıkaran golü kaydetti: 0-4.