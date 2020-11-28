Başaran hizmette

Orhun Mevlit başkanlığındaki Basketbol Federasyonu yönetiminin, yeniden basketbolun hizmetine koymak için tadilatını yaptığı Başaran Spor Salonu hizmete girdi.
Başaran Spor Salonunun tadilatı sonrasında, salonun hemen yanındaki Arabahmet İlkokulu Beden Eğitimi öğretmenleri de Beden Eğitimi derslerini salonda yapmaya başladılar. Arabahmet İlkokulu Beden Eğitimi öğretmeni Ersen Öndeş de salonu güven içerisinde kullanmanın mutluluğunu sosyal medyada paylaştı.
Basketbol Federasyonu başkanı Orhun Mevlit, Başaran Spor Salonunun tadilatında bizzat kendisi de çalışmıştı.