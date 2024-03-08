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Gençler, başkentte coştu

Pera L. Gençler Birliği başkent Lefkoşa’da konuk olduğu C. Bazar Gençlik Gücü’nü Mapuku,, Bülent ve Ahmet’in attığı gollerle 5 – 1 mağlup ederek ikinci devredeki çıkışını sürdürürken, Gençlik Gücü’nün ise düşüşü sürdü

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Gençler, başkentte coştu
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AKSA Süper Lig’in 22’nci haftasının açılış maçında özellikle Play-out hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada China Bazaar Gençlik Gücü, Pera Larnaka Gençler Birliği’ni konuk etti. Atatürk Stadı’nda yer alan karşılaşmayı konuk ekip Gençler Birliği  5-1’lik skorla kazanırken, ligde istediği sonuçları alamayan Gençlik Gücü bir mağlubiyet daha yaşadı.
Gençler Birliği’nde Junior Mapuku, 38. dakikada penaltıdan olmak üzere 58 ve 79. dakikalarda kaydettiği gollerle hat-trick yaptı. İskele ekibinin diğer gollerini 77. dakikada Ahmet Havutçu ve 84. dakikada Bülent Tur kaydetti. Gençlik Gücü’nün tek sayısı 67. dakikada Asman Ndikumana’dan geldi.
Özellikle ligin devre arasında yaptığı transferlerle dikkat çeken ancak istediği sonuçları alamayan Gençlik Gücü’nün galibiyet hasreti 5 maça çıktı.
Başkent ekibi 27 puanda kaldı. Pera Larnaka Gençler Birliği ise elde ettiği kritik üç puanla puanını 25’e çıkardı.
 
 
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