Aslan, Mustafa Muhammed'le güldü

Süper Lig'in 37. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray, koronavirüs karantinasından yeni çıkan Mısırlı forveti Mustafa Muhammed'in golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Antalyaspor'da iki isim kırmızı kart gördü

Son haftalarda aldığı kötü sonuçlar nedeniyle şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu.

Antalya Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında çok sayıda gol pozisyonu bulan konuk Galatasaray, Antalya kalecisi Boffin'i geçemedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

Ev sahibi Fraport TAV Antalyaspor’da 59. dakikada Şener Özbayraklı ile girdiği ikili mücadele rakibine ayağı ile müdahale eden Alman yıldız Lucas Podolski, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Eksik kalan rakibi karşısında baskısını artıran Galatasaray, koronavirüs karantinasından yeni çıkan ve kadroya son anda dahil edilen Mısırlı forveti Mustafa Muhammed'le 77. dakikada 1-0 öne geçti.

Mücadelede başka gol olmadı ve sarı-kırmızılı ekip, sahadan galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Kudriashov, hakeme itirazları nedeniyle çift sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle puanını 69'a çıkaran Galatasaray, zirve takibini sürdürdü. Akdeniz temsilcisi ise 42 puanda kaldı.