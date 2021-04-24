Fırtına Djaniny'le esti

Trabzonspor, Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü Djaniny'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililer, 5 haftalık galibiyet hasretine son verirken Karagümrük, Francesco Farioli ile ilk yenilgisini aldı

Medical Park Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi Trabzonspor, Djaniny'nin 15. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 önde kapattı. Bordo-mavililerde 65. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Yeşil Burun Adalı forvet Djaniny, skoru 2-0 yaptı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Trabzonspor, sahadan galibiyetle ayrıldı. 5 haftalık beraberlik serisine son veren bordo-mavililer, bu galibiyetle puanını 63'e çıkardı. İtalyan teknik adam Francesco Farioli'nin göreve gelmesinin ardından ilk mağlubiyetini alan Fatih Karagümrük ise 50 puanda kaldı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.