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Fırtına Djaniny'le esti

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Trabzonspor, Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü Djaniny'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililer, 5 haftalık galibiyet hasretine son verirken Karagümrük, Francesco Farioli ile ilk yenilgisini aldı

Fırtına Djaniny'le esti
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Medical Park Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi Trabzonspor, Djaniny'nin 15. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 önde kapattı.

Bordo-mavililerde 65. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Yeşil Burun Adalı forvet Djaniny, skoru 2-0 yaptı.
Kalan sürede başka gol olmadı ve Trabzonspor, sahadan galibiyetle ayrıldı.

5 haftalık beraberlik serisine son veren bordo-mavililer, bu galibiyetle puanını 63'e çıkardı.

İtalyan teknik adam Francesco Farioli'nin göreve gelmesinin ardından ilk mağlubiyetini alan Fatih Karagümrük ise 50 puanda kaldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

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