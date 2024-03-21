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Aslan milli aradan sonra tam kadro

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Galatasaray, milli takım arası sonrasında tam kadro çalışacak. Kalan 8 haftalık bölümde sakatlığı olan oyuncuların iyileşmesi ve Ziyech ile Zaha'nın daha çok süre bulması bekleniyor

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Aslan milli aradan sonra tam kadro
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 81 puanla liderliğini sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, kalan 8 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyor.
Milli takım maçları nedeniyle lige verilen ara eksik futbolcuların takıma dönüşü için bir fırsat olacak. Sakatlığı bulunan DavinsonSanchez, bu süreçte tamamen iyileşecek.
Yeni transfer SergeAurier ise henüz Galatasaray formasıyla sahaya çıkamadı. Fildişi Sahilli futbolcunun, önemli bir alternatif olması bekleniyor.
Sezon başında transfer edilen WilfriedZaha ve HakimZiyech'ten de beklentiler oldukça fazla... Teknik heyet, ligin son bölümünde bu oyuncuların katkısını artırmaya çalışacak.
WilfriedZaha, takıma katıldığından bu yana adaptasyon sorunları yaşadı. 37 maçta 10 kez fileleri sarsıp 5 gol pası veren tecrübeli futbolcunun takımın oyun anlayışını benimsemesiyle birlikte performansını artırması bekleniyor.
HakimZiyech ise Galatasaray kariyerinde şu ana kadar istikrarsız bir görüntü çizdi. Sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Faslı oyuncu, son 2 maçta sonradan oyuna girerek takımına katkı verdi.
31 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılı formayla çıktığı 16 karşılaşmada 4 gol atarken 3 de asist yaptı.
İki futbolcunun da kalan 8 maçta daha fazla süre bulacağı öğrenildi.
 
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