Aslan, Kayseri’de kayıp

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yukatel Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekibin ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı

Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Kayserispor, Galatasaray'ı konuk etti.

Karşılaşma, 3-0'lık Yukatel Kayserispor üstünlüğüyle noktalandı.

Ev sahibi ekip, 39. dakikada Mensah'ın ortasında Thiam'ın yaptığı vuruşla skorda üstünlüğü yakaladı.

İlk yarıda son anlar oynanırken, yine Mensah'ın pasında topla buluşan Emrah Başsan, sert ve falsolu bir vuruşla takımını soyunma odasına 2 farklı üstün taşıdı.

Mücadelenin 53. dakikasında, DeAndre Yedlin'in koluna çarpan top sonrası penaltı vuruşu için topun başına geçen Mame Thiam maçın skorunu tayin etti: 3-0.

Bu skorla 10 puana ulaşan Yukatel Kayserispor, ligde 8. basamağa oturdu.

8 puanlı Galatasaray ise 11. sırada kaldı.

