Federasyonlar arasında psikolog protokolu imzalandı

Badminton Federasyonu ve Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu arasında sporcu psikoloğu ile ilgili protokol imzalandı.

KTSYD salonunda gerçekleşen imza törenine Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları, Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz, Uzman Psikolog Gözde Acaray ve Spor Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu katıldı.

İmza töreninde ortak açıklama yapılırken, iki federasyonun önceden Psikolog Gözde Acaray’dan destek almaya başladıklarını ve çalıştıkları vurgulandı.

Açıklamada ilerleyen süreçte hem sporcuların hem de ailelerinin bu ortak projede yer alacakları belirtildi.

