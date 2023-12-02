Aslan ikinci yarıda kükredi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 yenen Galatasaray, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu

Galatasaray ile Pendikspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya geldi.

Pendik Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Topun kontrolünü elinde tutan sarı-kırmızılılar, net gol pozisyonuna girmekte zorlandı. Geçiş hücumlarından hızlı bir şekilde kaleye gitmek isteyen kırmızı-beyazlılar da etkili olamayınca devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

İkinci yarıya sistem değişikliğiyle giren Galatasaray, aradığı golü 69. dakikada Cedric Bakambu'nun ayağından buldu. Bu gol, 32 yaşındaki santrforun sarı-kırmızlı formayla Süper Lig'de kaydettiği ilk gol olarak kayıtlara geçti.

Müsabakanın 82. dakikasında son haftaların formda ismi Hakim Ziyech ile bir gol daha atan sarı-kırmızılılar, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, 14. maçında 12. galibiyetini aldı. Birer de beraberlik ile yenilgisi bulunan sarı-kırmızılılar, puanını 37'ye yükseltti. "Cimbom", haftaya aynı puanla girdiği Fenerbahçe'yi bir kez daha maç fazlasıyla geçerek liderlik koltuğuna oturdu.

Bu sezonki 7. mağlubiyetini yaşayan Siltaş Yapı Pendikspor ise 13 puanla 16. sırada kaldı.