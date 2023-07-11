Aslan, Angelino'da mutlu sona ulaştı

Sarı-kırmızılılar, uzun süredir peşinde olduğu Angelino'yu kadrosuna kattı. Leipzig ile anlaşmaya varan Galatasaray, Angelino'yu 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Angelino için Leipzig'e 2 milyon euro kiralama bedeli ödenecek.
İspanyol futbolcunun önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılıların kampına katılması bekleniyor.
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