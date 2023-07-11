Aslan, Angelino'da mutlu sona ulaştı

Galatasaray, transferi için büyük uğraş verdiği Angelino'nun satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda Leipzig ile anlaşmaya vardı

Sarı-kırmızılılar, uzun süredir peşinde olduğu Angelino'yu kadrosuna kattı. Leipzig ile anlaşmaya varan Galatasaray, Angelino'yu 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Angelino için Leipzig'e 2 milyon euro kiralama bedeli ödenecek.

İspanyol futbolcunun önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılıların kampına katılması bekleniyor.

