Aşina: Kaymaklı ailesi büyüyor

Futbol, bocce, masa tenisi ve okçuluk branşlarında faaliyet gösteriyorKüçük Kaymaklı Türk Spor Kulübünün başarılı başkanı Akay Aşina yaptığı açıklamada, kaynak sıkıntısı ve imkansızlığa rağmen faaliyetlerini sürdürdüklerini ve Kaymaklı ailesinin sürekli büyüdüğünü söyledi

Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü branş sayısını artırmaya devam ediyor. Son olarak masa tenisi takımını kuran kulüp, futbol, bocce ve okçuluk branşlarındada faaliyet gösteriyor.Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü başkanı Akay Aşina yaptığı açıklamada,“Ülke sporunun içerisinde olduğu kaynak sıkıntısı ve imkansızlığarağmen kulüpler faaliyetlerini sürdürüyor.Spor kulüplerinin ligin oynanmamasını desteklemek yerine oynamakta ısrar etmesinin amacı gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmaktır.Spora verilecek bir yıllık ara gençler için büyük risk taşır. Kondisyon ve futbolcu sağlığı açısından da bir yıl ara verilmesi büyük zararlara yol açabilir. Bu nedenle sorunların bir an önce giderilerek liglerin başlamasını temenni ederim.KüçükKaymaklı Türk Spor Kulübü büyük bir camiadır ve kurulduğu günden itibaren kadın erkek tüm camianın Küçük Kaymaklı’yı daha ileri taşımak için çaba sarf etmektedir.Bu yıldan itibaren kadınlar kulüpte çok daha etkin rol alacaklar. Bir süre önce oluşturulan kadın kollarının ardından, kadın futbol takımıda faaliyete geçecek.”.” ifadelerini kullandı.