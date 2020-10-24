Trafiğe bir genç fidan daha

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Trafik canavarı cana doymuyor. Girne - Karaoğlanoğlu anayolunda dün gece saat 23.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında motor sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, dün gece, saat 23:20 sıralarında, Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, 29 yaşındaki Mehmet ŞANVERDİ, yönetimindeki LF 237 plakalı salon araç ile Karaoğlanoğu istikametine doğru seyrettiği sırada gidiş istikametine göre yolun sağında bulunan Heybe Restorana dönüşe geçtiği sırada, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Doğanköy'de sakin 23 yaşındaki Oğuzhan GÜL yönetimindeki motosiklet ile carpışmaları sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Oğuzhan GÜL olay yerinde yaşamını yitirirken, LF 237 plakalı araç sürücüsü Mehmet ŞANVERDİ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmekte.