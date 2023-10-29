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Asbuzu U16 Ligi’nde heyecan başladı

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Asbuzu U16 Ligi’nde heyecan başladı
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Asbuzu U16 Ligi hafta sonu oynanan karşılaşmalarla başladı.
6 grupta 17 maçın oynandığı ilk hafta karşılaşmaları bol gollü mücadelelere sahne oldu.
İlk hafta alınan sonuçlar şöyle:
 
1.Grup
Yalova-Doğukent: 2 – 2
Binatlı-Ortaköy:  6 – 0
BafÜ.Yurdu-Lefke : 3 – 0
2.Grup
Çetinkaya-K.Kaymaklı: 0 – 7
Gönyeli-ChinaB.G.Gücü: 4 – 1  
Göçmenköy-Yencami: 0 – 4
3.Grup
A.Yeşilova-Girne H.Evi: 7 – 0
Ozanköy-Doğan T.Birliği: 1 – 1  
Türk Ocağı-Dikmen Gücü. 12 – 1  
4.Grup
Mesarya-M.Değirmenlik: 4 – 0
Cihangir-Türkmenköy:  1 – 3  
Düzkaya-Esentepe: 2 – 1  
5.Grup
Y.Dumlupınar-MağusaT.Gücü: 3 – 1
Ünimar Maraş-Dörtyol : 1 – 2
6.Grup
PeraL.Gençler Birliği-Dipkarpaz: 9 – 2
İskele Trabzonspor-Yeniboğaziçi: 4 – 1  
Mormenekşe-Sipahi: 1 – 2


 
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