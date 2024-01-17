banner913
banner932
Kürşat'ın davası 6 Şubat’a ertelendi
Kürşat'ın davası 6 Şubat’a ertelendi
19 0
“Toros 100 yaşında” kitabının lansmanı yapılacak
“Toros 100 yaşında” kitabının lansmanı yapılacak
30 0
 
Tüp gaz bugünden itibaren 10 TL indirimle 380 TL’den satılıyor
Tüp gaz bugünden itibaren 10 TL indirimle 380 TL’den satılıyor
56 0
Özersay’dan Arıklı ve Meclis Başkanlığı aleyhinde suç duyurusu
Özersay’dan Arıklı ve Meclis Başkanlığı aleyhinde suç duyurusu
14 0
Gençlik Dairesi, İzcilik Federasyonu izcileri ile birlikte Denktaş ve Küçük için anma töreni düzenledi
Gençlik Dairesi, İzcilik Federasyonu izcileri ile birlikte Denktaş ve Küçük için anma töreni düzenledi
24 0
Dem’s Cons. Çanakkale’de kamp neşeli başladı
Dem’s Cons. Çanakkale’de kamp neşeli başladı
27 0
Trafik denetimi.. 359 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi
Trafik denetimi.. 359 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi
17 0
banner996
banner985

Asbuzu U16 Ligi'nde final yolu eşleşmeleri belli oldu

banner989

Asbuzu U16 Ligi'nde final yolu eşleşmeleri dün KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kura çekimiyle belli oldu

banner974
Asbuzu U16 Ligi'nde final yolu eşleşmeleri belli oldu
banner971
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde final yolu eşleşmeleri belli oldu. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine KTFF İdari İşler Sorumlusu Eren Şişik, KKTC Genç Milli Takımlar Antrenörü Hüseyin Kızmazoğlu ve yardımcısı Hasan Özkan ile kulüp temsilcileri katıldı. Ligde 1.tur maçları tek maç eliminasyon, çeyrek final ve yarı final maçları çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.
Gerçekleşen kura çekiminde eşleşmeler şöyle;
2.TUR
Mağusa Türk Gücü - Pera L. Gençler Birliği SK
Yenicami AK - Binatlı YSK
Baf Ülkü Yurdu - Küçük Kaymaklı TSK
Mesarya SK - Doğukent SK
Yonpaş Dumlupınar TSK - Alsancak Yeşilova SK
Yeniboğaziçi DSK - Esentepe KKSK
1461 İskele Trabzonspor - Doğan Türk Birliği
Türk Ocağı Limasol - Miracle Değirmenlik SK
ÇEYREK FİNAL
Mağusa Türk Gücü/Pera L. Gençler Birliği SK galibi - Yenicami AK/Binatlı YSK galibi
Baf Ülkü Yurdu/Küçük Kaymaklı TSK galibi - Mesarya SK/Doğukent SK galibi
Yonpaş Dumlupınar TSK/Alsancak Yeşilova SK galibi - Yeniboğaziçi DSK/Esentepe KKSK galibi
1461 İskele Trabzonspor/Doğan Türk Birliği galibi - Türk Ocağı Limasol/Miracle Değirmenlik galibi
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.