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27 yaşında hayatını kaybetti

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27 yaşında hayatını kaybetti
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Girne’de sakin Onur Kayabaşı (E-27) ikametgahıda aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi .
Polis Basın Bültenine göre, Onur Kayabaşı'nın cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmadı.
Kayabaşı'nın ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.
 
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