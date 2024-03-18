27 yaşında hayatını kaybetti

Girne’de sakin Onur Kayabaşı (E-27) ikametgahıda aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi .

Polis Basın Bültenine göre, Onur Kayabaşı'nın cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmadı.

Kayabaşı'nın ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

