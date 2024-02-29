Asbuzu U16 Bölge Karmaları maç programı açıklandı

Asbuzu U16 Bölge Karmalarında bugün başlayacak olan bölge karmaları maçlarında oynayacak futbolcuların listeleri, karmaları çalıştıracak antrenörler ve maç tarihleri açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Bölge Karmaları’nın karma listeleri, maç programları ve günleri belli oldu. Tek devreli lig formatına göre oynanacak karşılaşmalar 1 Mart Cuma, 5 Mart Salı, 8 Mart Cuma, 12 Mart Salı, 15 Mart Cuma tarihlerinde saat 15.30’da oynanacak. Gruplarda ilk iki sırada yer alan takımlar final mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

KARMA ANTRENÖR VE YÖNETİCİLERİ

LEFKOŞA KARMASI: Şefik ŞANLITÜRK, Kadri ALAGÖZ, Ahmet KOCAYİĞİT (Yönetici)

MESARYA KARMASI: Umut GÜDEN, Tevfik BABAHAN, Ali DÜDÜKÇÜ (Yönetici)

GİRNE KARMASI: Mehmet DEMİR, Süleyman ÇAMLICA, Mustafa ŞENER (Yönetici)

İSKELE KARMASI: Kemal Mustafa BAYIKOĞLU, Mehmet MARABA, Cem KANAT (Yönetici)

GÜZELYURT-LEFKE KARMASI: Cengiz BAHŞİ, Ebuzer ULAŞ, Hasan ALTINMAKAS (Yönetici)

GAZİMAĞUSA KARMASI: Mehmet Emin ZAİM, Mustafa DEVECİOĞLU, Kansu AKSU (Yönetici)



