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Arif, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı

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Aksa Süper Lig ekibi ChinaBazaar Gençlik Gücü’nün ara transferde Mağusa Türk Gücü’nden renklerine bağladığı bomba transfer Arif Uysal yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı

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Arif, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı
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Necati KÜLAHLILAR
Aksa Süper ligin başkent temsilcisi ChinaBazaar Gençlik Gücü’nde Salı günü renklerine bağladığı yıldız oyuncu Arif Uysal dün takımı ile ilk antrenmana indi.
Bu sezon takımın hep yanında olan ve tüm yetkileri alan Mazhar İkbal’in oğlu ZeebChoudhry yeni transfer ile mutluluğunu ortaya koydu.
Transfer doğru ve büyük oynayan ChinaBazaar Gençlik Gücü ZeebChoudhry önderliğinde yeni yıldız ve bomba transfer görüşmelerine devam ediyor.
MTG’den bonservisli transfer edilen Arif Uysal’dan 5 hafta önce de bir başka yıldız oyuncu Mustafa Yaşınses transfer edilmişti.
 
 
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