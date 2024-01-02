Ara transferde ilk imza Yaşinses’ten

Gökhan KUZU
Futbol Federasyonu’nun organize ettiği 2023 – 24 futbol sezonunda ara transfer dönemi dün başladı.
Ara transfer başlaması ile China Bazaar Gençlik Gücü’nün prensipte anlaşmasına vardığı Mesarya futbolcusu Mustafa Yaşınses’e dün resmi imzayı attırdı.
Yaşinses, GG yöneticisi Suat Erosal’la birlikte Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda dün imzayı atarak resmen yeşil beyazlı formayı giydi.
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