Kadınlar Süper Kupa ile sezona başlıyor

Necati KÜLAHLILAR
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Kadınlar Süper Kupa bu akşam sahibini bulacak. ChinaBazaar Gençlik Gücü ile Mağusa Spor Akademisi'nin karşılaşacağı karşılaşma bugün saat 18.00'de Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak.
GG KUPALARI DÖRTLEME HEDEFİNDE
Geçtiğimiz yıl üç kupa ile sezonu tamamlayan ChinaBazaar Gençlik Gücü’nde hedef kupayı dörtlemek.
ChinaBazaar Gençlik Gücü Kadın Futbol Takımı Antrenörü Mine Dayı yaptığı açıklamada süper kupayı kazanmak istiyoruz ve yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Çalışmalarımız gayet iyi geçti. Bir kaç aydır çalışmalarımızı yapıyoruz. Kupalarımızı dört yaparak yakalamış olduğumuz seriyi devam ettirmek istiyoruz. En büyük hedeflerimizden biri bu yıl oyuncularımın ligi güzel bir performansla bitirip, Norveç’te yapılacak milli takım maçlarına birçok oyuncuyu göndermek. Kupa finalinde ise güzel oyun olsun seyir zevki yüksek olsun dostluk kazansın centilmence bir maç olsun.”
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