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Apoel, Türk kulüplerini geçti

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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonunun açıkladığı son 10 yıldaki en başarılı kulüplerin listesinde Apoel, tüm Türk kulüplerini de geride bıraktı

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Apoel, Türk kulüplerini geçti
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Kısa adı IFFHS olan Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (International Federation of Football History&Statistics) 2011 – 2020 yılları arasını baz alarak son 10 yıldaki en başarılı kulüplerin listesini yayınladı.
Kıbrıs Rum ekibi Apoel, bu 10 yıl içerisinde gösterdiği başarılar sonrasında ilk 50 kulübün içerisine girmeyi başardı.Apoel, topladığı 1458 puanla 50.sırada yer alırken, tüm Türk kulüplerini de geride bıraktı.
Fenerbahçe topladığı 1310 puanla 65.sırada, Beşiktaş 1229 puanla 79.sırada, Galatasaray ise 1104,5 puanla 111.sırada kendine yer buldu.Listenin zirvesinde ise 2877 puanla Katalan ekibi Barcelona yer aldı.
 
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