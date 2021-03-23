Dizdarlı, Birinci’nin ekibinde

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun Haziran ayında gerçekleştireceği olağan başkan seçimli genel kurulunda başkan adayı olması gündemde olan futbol adamı Tekin Birinci, yönetim kurulunda görev yapacağı ekibini belirlemeye başladı.

Gençlik Gücü kulübü eski başkanı ve FIFA lisanslı futbol menejeri olan Tekin Birinci, aralarında Çetinkaya kulübü eski başkanı Dr Bülent Dizdarlı’nın da yer aldığı kişileri yönetim kuruluna aldı.

Sitemize yönetim kurulu ile ilgili bilgi veren Tekin Birinci’nin listesinde, Dr Bülent Dizdarlı’nın yanı sıra Coşkun Ulusoy, Canol Göktaş ve Mete Feridun da yer alıyor.



