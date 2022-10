Antrenörlere yönelik mazaret semineri yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) 2.antrenör gelişim semineri (mazaret) gerçekleştiriliyor. 26 Ekim Çarşamba akşamı Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) toplantı salonunda yapılacak olan Teknik Direktör, A, B, C, Kaleci Antrenör Lisans 2.Antrenör Gelişim Seminerine, yeni başlayan ve 5.hafası geride kalan (2022-2023) futbol sezonunda antrenörlerin çalışma izni alabilmesi için her yıl sezon öncesinde yapılmakta olan antrenör gelişim seminerine katılamayan antrenörler katılacağı, seminer tüm antrenörler de katılarak takip edebilirler. Haziran ayı (2022) seminere katılan antrenörlerin ücretsiz gelişim seminerini takip edebileceği, katılım gösteren antrenörlere Dernek faaliyetlerinde öncülük verileceği açıklandı.

KATILIMCILAR

26 Ekim Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek olan 2.antrenör gelişim seminerine, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) başkanı Hasan Sertoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) başkanı Hasan Topaloğlu, Pro Lisans Teknik Direktör Mustafa Piro, Spor Bilimleri Uzmanı Aysel Uçkan, Yrd.Doç.Dr.NazımBurgul, Spor Yazarı Necati Özsoy, Pro Lisans Teknik Direktör Bülent Aytaç katılıyor.

ÇALIŞMA İZİNLERİ İPTAL EDİLECEK

Antrenörlerinin 2022-2023 sezonunda çalışabilmeleri için katılmaları zorunlu olduğu ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği işbirliğinde Haziran ayında gerçekleştirilen Teknik Direktör, A lisans, B Lisans, C Lisans ve Kaleci antrenörlere yönelik eğitim seminerine katılamayan antrenörlere yeni bir fırsat daha verilerek yapılacak olan 2.antrenör gelişim seminerine katılmayan antrenörler, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından çalışma izinleri iptal edileceği ve bu sezon (2022-2023) hiçbir ligde çalışma izin alamayacak.

ÇALIŞMA İZNİ İÇİN KATLIM ZORUNLU

Teknik direktör, A, B, C, Kaleci antrenörü lisansları yenileme seminerine ilgili lisans sahibi teknik adamların 2022-2023 futbol sezonunda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndan çalışma izin alabilmeleri için tüm teknik adamların seminere katılma zorunluluğu vardır. “Yenileme seminerine mazeretsiz katılmayan teknik direktörler halen yürürlükte olan antrenör kursları yönetmeliğinin 9.maddesi yenileme seminerinin 2.fıkrası “yenileme seminerine mazereti (yurtdışında olduğunu kanıtlayan belge veya tam teşekkülü Hastane’den rapor) olmaksızın katılmayan kişilere yenileme semineri takip eden sezonda çalışma izini verilemez” denilmektedir. Program yöneticiliğini Pro Lisans Teknik Direktör Mustafa Piro’nun yapacağı 2.antrenör gelişim semineri programı da açıklandı.

26 Ekim Çarşamba Teknik Direktör, A, B, C, Kaleci Antrenör Lisans 2.Antrenör Gelişim Seminer programı şöyle :

Yer : Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (Merkez-Göçmenköy)

16:30 Kayıt Kabul

17:00-17:15 Açılış ve İstiklal Marşı

KKTFAD Başkanı Hasan Topaloğlu (Açılış Konuşması)

17:15-17:30 Konukların Konuşmaları

17:30-18:15 Futbolda teknolojinin kullanımı ve performansa etkileri

(Spor Bilimleri Uzmanı Aysel Uçkan)

18:15-18:45 Futbolda Yönetim ve Organizasyon (Yrd.Doç.Dr.NazımBurgul)

18:45-19:00 Ara

19:00-19:30 Basın Antrenör İlişkileri (Spor Yazarı Necati Özsoy)

19:30-20:00 Futbolda Fonksiyonel Çalışmaları (Pro Lisans Teknik Direktör Bülent Aytaç)

20:00-20:15 Katılımcılara Plaket ve Sertifika Dağıtımı