1. Lig'de zirve yarışı şekilleniyor

AKSA 1. LİG 5. HAFTA PANORAMASIAksa 1.Lig 5. Haftası geçtiğimiz hafta sonu oynanan 8 maçla tamamlanırken, Yalova 5. Hafta sonunda da liderliğini sürdürdü.Haftaya lider giren Yalova takımı konuk olduğu Girne Halk Evi deplasmanından 1 – 0’lık galibiyetle dönerek takipçileriyle arasındaki farkı korudu. Takipçilerinden Baf Ülkü Yurdu konuk ettiği Düzkaya’yı, Miracle Karşıyaka ise bölge derbisinde Lapta’yı mağlup ederek zirve yarışında olduklarını gösterdiler.Bu hafta oynanan 8 maçta kale ağları 18 kez havalanarak, oldukça kısır bir hafta geride bırakıldı. Oynanan karşılaşmaların 3 tanesini ev sahipleri, 2 tanesini deplasman ekipleri kazanırken 3 maç ise beraber tamamlandı.Berabere biten karşılaşmalardan olan Yenierenköy – Binatlı maçı ile Yenierenköy ligdeki ilk puanlarını almış oldu.Ligde Yalova, Baf Ülkü Yurdu, Binatlı ve Pera Gençler Birliği takımları henüz yenilgiyle tanışmazlarken, kalelerinde ise dörder gol gördüler.Aksa 1. Ligde 5.hafta sonunda MiracleKarşıya futbolcusu Esin Sonay krallıkta 8 golle zirvede yer alırken, Esin'i Yalova’dan Cevdet Gürsel Alıcı ve Mormenekşe'den Erhan Çınar 7'şer golle izledi. Lapta golcüsü Enes Kubat haftayı boş geçerken yarışta yer 6 golle yer almayı sürdürdü.Bu hafta oynanan 8 karşılaşmada sadece 2 kırmızı kart gösterildi.Lige istediği gibi başlayamayan ancak son üç haftayı galibiyetle kapatan Miracle Karşıyaka, bu hafta zorlu bölge derbisinde Lapta’yı 2 – 0 mağlup ederek zirve iddiasını sürdürerek, haftanın takımı olmayı hakketti.Geride kalan 4 haftada galibiyet alamayan Mormenekşe takımı evinde konuk ettiği Unimar Maraş’ı 4 -3 mağlup ederek ilk galibiyetini alırken, Erhan Çınar attığı 4 golle galibiyetin mimarı oldu.Lider başladığı 5. Haftada konuk olduğu zorlu Girne Halk Evi deplasmanından galibiyetle dönen Yalova takımının teknik patronu Ercan Atasay, oyuncularını iyi motive ederek ve yerinde değişikliklerle 1 golle maçı kazanmasını bilerek haftanın teknik adamı oldu.Haftanın en zorlu maçlarından biri olan bölge derbisi olarak adlandırılan Miracle Karşıyaka – Lapta maçında iyi bir yönetim sergileyen ve maçın skoruna etki etmeyecek düdükler çalan deneyimli hakem Mehmet Sezener haftanın hakemi olmayı hak etti.Azat Tip(Yalova), Turgut Kaçar (Yeni Boğaziçi), Metin Melda(Baf Ülkü Yurdu), Malik Gök(Yenierenköy)Erdoğan(Baf Ü. Yurdu), Talat(M. Karşıyaka), Hasip (Yalova), Barış (Yeniboğaziçi), Hasan Sedatgil(Baf Ülkü Yurdu), Ahmet Can(M.Karşıyaka), Selçuk(Yalova), Burak (Unimar Maraş), Barın(Gençler Birliği), Esin (Miracle Karşıyaka) Erhan(Mormenekşe)Esentepe-İncirli: 0 – 0Baf Ü. Yurdu – Düzkaya: 1 – 0M. Karşıyaka-Lapta: 2 – 0Yenierenköy-Binatlı: 1 – 1Mormenekşe-Ünimar Maraş: 4 – 3Dörtyol-Yeniboğaziçi: 0 – 1M. HacıaliYılmazköy-Pera Gençler Birliği: 2 – 2Girne Halk Evi-Yalova: 0 – 1Lapta – EsentepeBinatlı - M. HacıaliYılmazköyUnimar Maraş - Girne Halk EviPera Gençler Birliği – DörtyolYeniboğaziçi - M. KarşıyakaDüzkaya – YenierenköyYalova - Baf Ü. Yurduİncirli – Mormenekşe