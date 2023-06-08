Antrenörler Derneği sezonun başarılı antrenörlerini ödüllendiriyor

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) her yıl geleneksel olarak düzenlediği yılın başarılı antrenörleri ödül töreni ile ödüllendiriyor. Dernek başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu üyelerin tarafından tüm liglerde 2022-2023 futbol sezonu sonunda başarılı olan teknik adamlar ve antrenörleri değerlendirmeye alınarak kriterlere uygun olanlar belirlendi. 14 Haziran Çarşamba akşamı Dernek lokalinde saat 20:00 de gerçekleştirilecek olan yıl sonu başarılı antrenörler ödül törenine Devlet ve Hükümet yetkilileri, “Futbol Ailesi” içerisinde yer alan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yetkilileri, Dernek yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) başkanı İsmail Dilber, Futbol Kulüpler Birliği yetkilileri, Kıbrıs Türk Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği yetkilileri, Futbolcular Derneği yetkilileri, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yetkilileri ile spor şefleri katılacak. 2022-2023 Futbol sezonunda tüm liglerimizde başarılı olan teknik direktörler ve antrenörlerimiz liglere göre şöyle belirlendi.

2022-2023 Futbol sezonunda tüm liglerimizde başarılı olan ve ödül alan teknik direktörler ve antrenörlerimiz şöyle.

OSMAN UÇANER SÜPER KUPA

Şampiyon Mağusa Türk Gücü

Teknik Direktör Ali Oraloğlu

Yardımcı Antrenör Serkan Ekşici

Kaleci Antrenörü Memiş Nay



OSMAN UÇANER SÜPER KUPA FİNALİST

Doğan Türk Birliği

Teknik Direktör Turan Altay

Yardımcı Antrenör Erdinç Börekçi

Yardımcı Antrenör Gökhan Güvensoy

Kaleci Antrenör İbrahim Reis



AKSA SÜPER LİG

Şampiyon Mağusa Türk Gücü

Teknik Direktör Ali Oraloğlu

Yardımcı Antrenör Serkan Ekşici

Kaleci Antrenörü Memiş Nay



2.Cihangir

Teknik Direktör Toygar Davulcu

Yardımcı Antrenör Hüseyin Kızmazoğlu

Yardımcı Antrenör Oğuz Karayel

Kaleci Antrenörü Özalp Sarıcaoğlu



3.Mesarya

Antrenör Nazım Aktunç

Yardımcı Antrenör Ahmet Ercen

Kaleci Antrenörü İlhan Arcın



NORTHERNLAND KIBRIS KUPASI

Türk Ocağı

Teknik Direktör Şenol Canbulat

Antrenör Ertaç Taşkıran

Kaleci Antrenörü Ahmet Çeliker



NORTHERNLAND KIBRIS KUPASI FİNALİST

Şampiyonu Cihangir

Teknik Direktör Toygar Davulcu

Yardımcı Antrenör Hüseyin Kızmazoğlu

Yardımcı Antrenör Oğuz Karayel

Kaleci Antrenör Özalp Sarıcaoğlu



AKSA 1. LİG

Şampiyon Miracle Karşıyaka

Antrenör Necat Kurtarıcıoğulları

Yardımcı Antrenör Esin Sonay

Yardımcı Antrenör Hamis Çakır

Kaleci Antrenörü Hüseyin Şerifali



2. Yeniboğaziçi

Teknik Direktör Kılıçali Kahraman

Kaleci Antrenörü Ersoy Saydağ



PLAY-OFF’TAN GELEN

Pera Larnaka Gençler Birliği

Teknik Direktör Ahmet Ogan

Yardımcı Antrenör Reşat Oğuz

Kaleci Antrenör Mustafa Özkaraman



AKSA A2 SÜPER LİG GENÇLER

Şampiyon Mağusa Türk Gücü

Teknik Direktör Kamil Arifoğlu

Antrenör Kemal Okta



2.Yonpaş Dumlupınar

Antrenör Murat Çoban

Antrenör Hüseyin Kayalılar



3.Doğan Türk Birliği

Antrenör Reşat Aysu



AKSA A2 1.LİG GENÇLER

Şampiyon Yeniboğaziçi

Antrenör Halil Erdoğuş

Kaleci Antrenörü Ersoy Saydağ



2.Pera Larnaka Gençler Birliği

Antrenör Doğuş Civisilli



3.Düzkaya

Antrenör Hüseyin Yaralıoğlu

Antrenör Necati Çoban



AHMED SAMİ TOPCAN KUPASI

Şampiyon Yeniboğaziçi

Antrenör Halil Erdoğuş

Kaleci Antrenörü Ersoy Saydağ



AHMED SAMİ TOPCAN KUPASI FİNALİST

Mağusa Türk Gücü

Teknik Direktör Kamil Arifoğlu

Antrenör Kemal Okta



ASBUZU U16 LİGİ

Şampiyon Yenicami

Antrenör Sezer Yücel

Antrenör Erkut Mantar

Antrenör Ümit Bomboz



ASBUZU U16 LİGİ FİNALİST

Gönyeli

Antrenör Hasan Özkan

Antrenör Hakan Özkan



İKTİSATBANK BÖLGELER TERFİ MÜSABAKALARI (BTM) 1.LİG

KIRMIZI GRUP

Şampiyon Dem’s Cons. Çanakkale

Antrenör Talat Şentürk



BEYAZ GRUP

Şampiyon Ozanköy

Antrenör Oğuz Aygın

Yardımcı Antrenör Erden Özerden



PLAY-OFF ŞAMPİYONU

Geçitkale

Teknik Direktör Hüseyin Cantürk

Yardımcı Antrenör Eser Özdınak



KADINLAR SÜPER KUPA

Şampiyon China Bazaar Gençlik Gücü

Antrenör Mine Dayı

KADINLAR SÜPER KUPA FİNALİST

Dem’s Cons. Mağusa Spor Akademisi

Antrenör Şerif Ogan Karabıyıklı



ZEHİE HELİN REESSUR KIBRIS KUPASI

Şampiyon China Bazaar Gençlik Gücü

Antrenör Mine Dayı

ZEHİE HELİN REESSUR KIBRIS KUPASI FİNALİST

Dem’s Cons. Mağusa Spor Akademisi

Antrenör Şerif Ogan Karabıyıklı

Teknik Direktörler, Antrenörler ve Kaleci Antrenörü Toplam 47 Teknik Adam Ödül Alacak.

