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Antrenörler Derneği sezonun başarılı antrenörlerini ödüllendiriyor

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Antrenörler Derneği sezonun başarılı antrenörlerini ödüllendiriyor
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Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) her yıl geleneksel olarak düzenlediği yılın başarılı antrenörleri ödül töreni ile ödüllendiriyor. Dernek başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu üyelerin tarafından tüm liglerde 2022-2023 futbol sezonu sonunda başarılı olan teknik adamlar ve antrenörleri değerlendirmeye alınarak kriterlere uygun olanlar belirlendi. 14 Haziran Çarşamba akşamı Dernek lokalinde saat 20:00 de gerçekleştirilecek olan yıl sonu başarılı antrenörler ödül törenine Devlet ve Hükümet yetkilileri, “Futbol Ailesi” içerisinde yer alan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yetkilileri, Dernek yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) başkanı İsmail Dilber, Futbol Kulüpler Birliği yetkilileri, Kıbrıs Türk Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği yetkilileri, Futbolcular Derneği yetkilileri, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yetkilileri ile spor şefleri katılacak. 2022-2023 Futbol sezonunda tüm liglerimizde başarılı olan teknik direktörler ve antrenörlerimiz liglere göre şöyle belirlendi.
2022-2023 Futbol sezonunda tüm liglerimizde başarılı olan ve ödül alan teknik direktörler ve antrenörlerimiz şöyle.
OSMAN UÇANER SÜPER KUPA
Şampiyon Mağusa Türk Gücü
Teknik Direktör Ali Oraloğlu 
Yardımcı Antrenör Serkan Ekşici 
Kaleci Antrenörü Memiş Nay
 
OSMAN UÇANER SÜPER KUPA FİNALİST
Doğan Türk Birliği  
Teknik Direktör Turan Altay
Yardımcı Antrenör Erdinç Börekçi
Yardımcı Antrenör Gökhan Güvensoy  
Kaleci Antrenör İbrahim Reis    
 
AKSA SÜPER LİG
Şampiyon Mağusa Türk Gücü 
Teknik Direktör Ali Oraloğlu 
Yardımcı Antrenör Serkan Ekşici
Kaleci Antrenörü Memiş Nay
 
2.Cihangir
Teknik Direktör Toygar Davulcu 
Yardımcı Antrenör Hüseyin Kızmazoğlu
Yardımcı Antrenör Oğuz Karayel  
Kaleci Antrenörü Özalp Sarıcaoğlu
 
3.Mesarya  
Antrenör Nazım Aktunç
Yardımcı Antrenör Ahmet Ercen
Kaleci Antrenörü İlhan Arcın
 
NORTHERNLAND KIBRIS KUPASI  
Türk Ocağı  
Teknik Direktör Şenol Canbulat
Antrenör Ertaç Taşkıran  
Kaleci Antrenörü Ahmet Çeliker
 
NORTHERNLAND KIBRIS KUPASI FİNALİST
Şampiyonu Cihangir
Teknik Direktör Toygar Davulcu 
Yardımcı Antrenör Hüseyin Kızmazoğlu
Yardımcı Antrenör Oğuz Karayel 
Kaleci Antrenör Özalp Sarıcaoğlu    
 
AKSA 1. LİG  
Şampiyon Miracle Karşıyaka
Antrenör Necat Kurtarıcıoğulları
Yardımcı Antrenör Esin Sonay
Yardımcı Antrenör Hamis Çakır     
Kaleci Antrenörü Hüseyin Şerifali
 
2. Yeniboğaziçi
Teknik Direktör Kılıçali Kahraman    
Kaleci Antrenörü Ersoy Saydağ
 
PLAY-OFF’TAN GELEN
Pera Larnaka Gençler Birliği
Teknik Direktör Ahmet Ogan
Yardımcı Antrenör Reşat Oğuz       
Kaleci Antrenör Mustafa Özkaraman
 
AKSA A2 SÜPER LİG GENÇLER 
Şampiyon Mağusa Türk Gücü   
Teknik Direktör Kamil Arifoğlu
Antrenör Kemal Okta
 
2.Yonpaş Dumlupınar
Antrenör Murat Çoban
Antrenör Hüseyin Kayalılar
  
3.Doğan Türk Birliği
Antrenör Reşat Aysu
 
AKSA A2 1.LİG GENÇLER
Şampiyon Yeniboğaziçi
Antrenör Halil Erdoğuş
Kaleci Antrenörü Ersoy Saydağ
 
2.Pera Larnaka Gençler Birliği
Antrenör Doğuş Civisilli
 
3.Düzkaya   
Antrenör Hüseyin Yaralıoğlu
Antrenör Necati Çoban
 
AHMED SAMİ TOPCAN KUPASI
Şampiyon Yeniboğaziçi
Antrenör Halil Erdoğuş
Kaleci Antrenörü Ersoy Saydağ
 
AHMED SAMİ TOPCAN KUPASI FİNALİST
Mağusa Türk Gücü  
Teknik Direktör Kamil Arifoğlu
Antrenör Kemal Okta
  
ASBUZU U16 LİGİ
Şampiyon Yenicami
Antrenör Sezer Yücel 
Antrenör Erkut Mantar   
Antrenör Ümit Bomboz
 
ASBUZU U16 LİGİ FİNALİST
Gönyeli   
Antrenör Hasan Özkan
Antrenör Hakan Özkan   
 
İKTİSATBANK BÖLGELER TERFİ MÜSABAKALARI (BTM) 1.LİG
KIRMIZI GRUP
Şampiyon Dem’s Cons. Çanakkale  
Antrenör Talat Şentürk 
 
BEYAZ GRUP
Şampiyon Ozanköy  
Antrenör Oğuz Aygın
Yardımcı Antrenör Erden Özerden
 
PLAY-OFF ŞAMPİYONU
Geçitkale
Teknik Direktör Hüseyin Cantürk
Yardımcı Antrenör Eser Özdınak
 
KADINLAR SÜPER KUPA
Şampiyon China Bazaar Gençlik Gücü
Antrenör Mine Dayı
KADINLAR SÜPER KUPA FİNALİST
Dem’s Cons. Mağusa Spor Akademisi
Antrenör Şerif Ogan Karabıyıklı
 
ZEHİE HELİN REESSUR KIBRIS KUPASI
Şampiyon China Bazaar Gençlik Gücü
Antrenör Mine Dayı
ZEHİE HELİN REESSUR KIBRIS KUPASI FİNALİST
Dem’s Cons. Mağusa Spor Akademisi
Antrenör Şerif Ogan Karabıyıklı
Teknik Direktörler, Antrenörler ve Kaleci Antrenörü Toplam 47 Teknik Adam Ödül Alacak.
 
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