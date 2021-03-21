Kaleci attı, Sevilla puanı kurtardı

İspanya Ligi'nin (La Liga) 28. hafta mücadelesinde Sevilla, kalecisi Bono'nun 90+4. dakikada kaydettiği golle, Valladolid deplasmanından 1-1'lik beraberlik çıkardı

La Liga'nın 28. haftasında Valladolid, Sevilla'yı konuk etti.

Ev sahibinin ligde kalma, konuk ekibin ise Şampiyonlar Ligi potasında yer alma hedefleriyle çıktığı kritik karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Valladolid, 44. dakikada Orellana'nın attığı golle skorda 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Uzun süre beraberlik golünü bulamayan Sevilla'da sahneye kaleci Bono çıktı. 90+4. dakikada, gol aramak için rakip ceza sahasına giden Bono, önüne düşen topa sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak skora eşitliği getirdi.

Bu sonuçla 27 puana ulaşan Valladolid 16. sırada yer alırken, 55 puanlı Sevilla da haftayı 4. sırada kapattı.

