Antalyaspor'da Ersun Yanal'la yollar ayrıldı

Süper Lig'de oynadığı son karşılaşmada Adana Demirspor'a kendi evinde 2-1 mağlup olan Antalyaspor'da yönetim kötü gidişin faturasını teknik direktör Ersun Yanal'a kesti.

8 MAÇTA 8 PUAN

Ajansspor'un haberine göre; ligde oynadığı 8 karşılaşmada yalnızca 8 puan alarak 13. sırada yer alan ve hedeflerinden uzaklaşan Kırmızı-Beyazlılar'da tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal ile masaya oturan yönetim ayrılık kararı aldı. Antalyaspor, 11 Kasım 2020'de Ersun Yanal ile 3.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

