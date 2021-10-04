Antalyaspor'da Ersun Yanal'la yollar ayrıldı

Süper Lig'de oynadığı son karşılaşmada Adana Demirspor'a kendi evinde 2-1 mağlup olan Antalyaspor'da yönetim kötü gidişin faturasını teknik direktör Ersun Yanal'a kesti.
8 MAÇTA 8 PUAN
Ajansspor'un haberine göre; ligde oynadığı 8 karşılaşmada yalnızca 8 puan alarak 13. sırada yer alan ve hedeflerinden uzaklaşan Kırmızı-Beyazlılar'da tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal ile masaya oturan yönetim ayrılık kararı aldı. Antalyaspor, 11 Kasım 2020'de Ersun Yanal ile 3.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
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