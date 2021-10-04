Daireler turnuvasında heyecan sürüyor

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda üçüncü hafta maçları tamamlandı.

Üçüncü hafta maçları sonunda Gelir ve Vergi Dairesi liderliğini korudu. Turnuva Göçmenköy’de Aslan Bıçaklı Halı Sahası’nda devam ediyor.

4. hafta maçları, Salı ve Çarşamba akşamları devam edecek. Puan durumu ve oynanacak maçlarınprogramı şöyle:

PUAN DURUMU

Takımlar O G B M A Y P AV.

1.Gelir Vergi Dairesi 3 3 0 0 25 8 9 17

2.Merkezi Cezaevi 3 3 0 0 20 7 9 13

3.Devlet Hastanesi 3 2 0 1 14 12 6 2

4.KKTC Meclis 3 1 0 2 13 14 3 -1

5.Din İşleri 3 1 0 2 21 24 3 -3

6.Öğretmenler 3 1 0 2 23 29 3 -6

7.Orman Dairesi 3 1 0 2 14 20 3 -6

8.Telefon Dairesi 3 0 0 3 6 22 0 -16

4. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

5 Ekim Salı

Saat 19.00 Devlet Hastanesi-Gelir ve Vergi Dairesi

Saat 20.00 Telefon Dairesi-Din İşleri

6 Ekim Çarşamba

Saat 19.00 Öğretmenler-Meclis

Saat 20.00 Orman Dairesi-Merkezi Cezaevi

