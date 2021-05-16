Ankasspor’un yıldızıMert

Türkiye Bölgesel Amatör Liginin (BAL) Haziran ayında başlamasının kesinleşmesinden sonra temsilcimiz Mert Güçlücan’ın da formasını giydiği Gaziantep ekibi Ankasspor’da çalışmalar yoğunlaşacak.

Lige katılacak olan Ankasspor antrenmanlarına ara vermezken, hazırlık maçlarında da başarılı sonuçlar aldı. Genç yıldız Mert Güçlücan ise Ankasspor 11’inin değişmez futbolcusu oldu. Mert, 94 numaralı formasıyla takımının hücum gücünün önemli isimlerinden biri haline geldi.

