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Anı maçı Cihangir’in

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Anı maçı Cihangir’in
Cihangir Spor Kulübü, kulübün eski yöneticisi olan merhum Hasan Mehter anısına, anı maçı düzenledi.
Hasan Mehter Anı Maçında Süper Lig ekibi Cihangir Spor Kulübü ile Birinci Lig ekibi Çanakkale Türk Spor Kulübü karşılaştılar. Cihangir Stadında oynanan ve Şakir Azizoğlu’nun yönettiği maçı Cihangir 4 – 1 kazandı. ,
Cihangir’in gollerini eski Çanakkale kaptanı Selçuk 2, Muhittin ve Çağdaş kendi kalesine attı. Çanakkale’nin tek golünü Yunus Kalaycı attı.
 
 
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