Boğaziçi, Dörtyol’u geçti

Futbol takımlarının 2021 – 2022 sezonuna yönelik hazırlıkları devam ederken, maç eksikliklerini gidermeyi hedefleyen takımlar, hazırlık maçlarına ağırlık vermeye başladılar.

Osman Mehmet Ergün Stadında oynanan ve Hakan Ünal’ın yönettiği hazırlık maçında 2 Birinci Lig ekibi Yeni Boğaziçi ile Dörtyol karşılaştılar.

Ev sahibi Yeni Boğaziçi’nin daha etkili olduğu maçta Yeni Boğaziçi’nin golleri Ahmet Yalçın, penaltıdan Tolga ve Cemil ile geldi. Dörtyol’un tek golünü penaltıdan Berkant attı.

